Дьёкереш: у игрока нет никакой власти, клуб может делать с ним буквально всё, что захочет

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш заявил, что власть на трансферном рынке находится в руках клубов, а не спортсменов.

«Когда речь идёт об игроке, который не нужен клубу, я думаю, что всё с точностью до наоборот. У него нет никакой власти, клуб может делать с ним буквально всё, что захочет», — приводит слова Дьёкереша Sky Sports.

Напомним, этим летом «Арсенал» купил 27-летнего форварда у «Спортинга» почти за € 66 млн. В прошедшем сезоне нападающий сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и сделал 13 результативных передач. Действующее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2030 года.

