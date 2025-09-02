Скидки
Игрок «Краснодара» Дуглас Аугусто: мы хотим снова завоевать чемпионство

Игрок «Краснодара» Дуглас Аугусто: мы хотим снова завоевать чемпионство
Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто заявил о желании «быков» вновь выиграть Мир Российскую Премьер-Лигу. После семи туров чемпионата России «Краснодар» заработал 16 очков и на текущий момент располагается на первой строчке.

«Мне кажется, что пауза на матчи сборных очень важна для нас. Мы ушли на перерыв с хорошим результатом — на первом месте в чемпионате, поэтому нужно продолжать работать и фокусироваться на том, чтобы продолжить положительную серию, которая у нас складывается. Мы хотим снова завоевать чемпионство», — сказал Аугусто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России:

