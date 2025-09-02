Скидки
Стало известно, почему Аморим был недоволен поведением Онана минувшим летом

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму не понравилось, что вратарь команды Андре Онана потребовал повышение зарплаты по окончании минувшего сезона. Подчёркивается, что камерунец не считал справедливым сокращение оклада на 25 % после того, как клуб не смог выйти в Лигу чемпионов. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, несмотря на недовольство Аморима, «Манчестер Юнайтед» не рассматривал вариант с продажей голкипера. Единственным клубом, проявившим интерес к Онана минувшим летом, был «Монако», который отказался от покупки после того, как узнал цену за его переход в размере £ 30 млн (€ 34,5 млн).

