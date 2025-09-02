Скидки
Каррагер считает, что Аморима не увольняют с поста тренера «МЮ» из-за его харизмы

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о необычной причине, по которой, согласно его мнению, Рубен Аморим продолжает работать в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Смотрю на всю ситуацию и считаю, что если бы Аморим не был таким харизматичным во время пресс-конференций, если бы он не выглядел так хорошо, то он бы, вероятно, уже давно лишился своей работы. Взгляните на результаты — они ужасны!» — приводит слова Каррагера Daily Mail со ссылкой на The Overlap Fan Debate.

По итогам прошлого сезона манкунианцы заняли 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и уступили в финале Лиги Европы «Тоттенхэм Хотспур» (0:1). В нынешнем сезоне «красные дьяволы» располагаются на девятом месте, в Кубке лиги команда потерпела поражение от «Гримсби Таун» из четвёртого дивизиона (2:2, 11:12 пен.).

