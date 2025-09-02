Фермин Лопес: моим приоритетом всегда было остаться в «Барсе» и добиться успеха здесь

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал интерес со стороны лондонского «Челси» и заявил, что всегда хотел остаться в каталонском клубе.

«Моим приоритетом всегда было остаться в «Барсе». Я пришёл сюда в 12 лет, это была моя мечта — быть здесь, попасть в основной состав. Интерес со стороны других клубов — это всегда лестно, но, честно говоря, я всегда хотел остаться в «Барсе» и добиться успеха здесь», — приводит слова Лопеса Marca.

В минувшем сезоне 22-летний воспитанник сине-гранатовых принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.