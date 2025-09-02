Marca раскрыла цели «Барселоны» после закрытия трансферного окна

После закрытия трансферного рынка руководство «Барселоны» сосредоточилось на операции, считающейся «фундаментальной» для сине-гранатовых в спортивном планировании: продлении контрактов с футболистами Френки де Йонгом и Эриком Гарсией. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, каталонский клуб много месяцев назад инициировал контакты по продлению контрактов с названными игроками. Переговоры между сторонами протекают в очень хорошем русле, они настроены оптимистично.

Де Йонг выступает в составе «Барселоны» с лета 2029 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Контракт Гарсии с сине-гранатовыми также рассчитан до лета 2026 года.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: