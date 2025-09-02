Скидки
«Байер» подписал Эсекьеля Фернандеса из «Аль-Кадисии»

«Байер» подписал Эсекьеля Фернандеса из «Аль-Кадисии»
«Байер» официально объявил о переходе аргентинского полузащитника Эсекьеля Фернандеса из «Аль-Кадисии». Стороны заключили контракт до 2030 года. Футболист будет выступать под шестым номером.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего игрока 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Ранее Фернандес выступал за «Бока Хуниорс». В 2024 году Эсекьель в составе олимпийской сборной Аргентины принял участие в Олимпийских играх в Париже. На турнире он провёл четыре игры и записал на свой счёт один гол.

По данным инсайдера Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма сделки достигла € 30 млн с учётом бонусов. Дополнительно «Аль-Кадисия» получит 10% от возможной последующей продажи игрока.

