Сайт FourFourTwo составил топ-рейтинг тренеров без победы в Лиге чемпионов

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров, у которых в карьере нет победы в Лиге чемпионов. В списке 12 специалистов, он не учитывает период, когда турнир назывался Кубком чемпионов, а также не включает в себя тренеров, которые в данном соревновании не провели ни одной игры.

Диего Симеоне («Атлетико»); Арсен Венгер («Арсенал, «Монако»); Валерий Лобановский («Динамо» Киев); Бобби Робсон («Ньюкасл Юнайтед», «Порту»); Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус»); Маурисио Почеттино («ПСЖ», «Тоттенхэм Хотспур»); Мирча Луческу («Шахтёр», «Интер», «Галатасарай» и другие); Кенни Далглиш («Ньюкасл Юнайтед»); Отто Рехагель («Вердер», «Кайзерслаутерн»); Дидье Дешам («Монако», «Марсель»); Унаи Эмери («Арсенал», «ПСЖ», «Вильярреал» и другие); Антонио Конте («Ювентус», «Интер», «Челси» и другие).