Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сайт FourFourTwo составил топ-рейтинг тренеров без победы в Лиге чемпионов

Сайт FourFourTwo составил топ-рейтинг тренеров без победы в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров, у которых в карьере нет победы в Лиге чемпионов. В списке 12 специалистов, он не учитывает период, когда турнир назывался Кубком чемпионов, а также не включает в себя тренеров, которые в данном соревновании не провели ни одной игры.

  1. Диего Симеоне («Атлетико»);
  2. Арсен Венгер («Арсенал, «Монако»);
  3. Валерий Лобановский («Динамо» Киев);
  4. Бобби Робсон («Ньюкасл Юнайтед», «Порту»);
  5. Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус»);
  6. Маурисио Почеттино («ПСЖ», «Тоттенхэм Хотспур»);
  7. Мирча Луческу («Шахтёр», «Интер», «Галатасарай» и другие);
  8. Кенни Далглиш («Ньюкасл Юнайтед»);
  9. Отто Рехагель («Вердер», «Кайзерслаутерн»);
  10. Дидье Дешам («Монако», «Марсель»);
  11. Унаи Эмери («Арсенал», «ПСЖ», «Вильярреал» и другие);
  12. Антонио Конте («Ювентус», «Интер», «Челси» и другие).
Материалы по теме
Клубы АПЛ потратили на трансферы летом в три раза больше, чем любая другая лига
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android