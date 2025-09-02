Сайт FourFourTwo составил топ-рейтинг тренеров без победы в Лиге чемпионов
Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров, у которых в карьере нет победы в Лиге чемпионов. В списке 12 специалистов, он не учитывает период, когда турнир назывался Кубком чемпионов, а также не включает в себя тренеров, которые в данном соревновании не провели ни одной игры.
- Диего Симеоне («Атлетико»);
- Арсен Венгер («Арсенал, «Монако»);
- Валерий Лобановский («Динамо» Киев);
- Бобби Робсон («Ньюкасл Юнайтед», «Порту»);
- Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус»);
- Маурисио Почеттино («ПСЖ», «Тоттенхэм Хотспур»);
- Мирча Луческу («Шахтёр», «Интер», «Галатасарай» и другие);
- Кенни Далглиш («Ньюкасл Юнайтед»);
- Отто Рехагель («Вердер», «Кайзерслаутерн»);
- Дидье Дешам («Монако», «Марсель»);
- Унаи Эмери («Арсенал», «ПСЖ», «Вильярреал» и другие);
- Антонио Конте («Ювентус», «Интер», «Челси» и другие).
Комментарии