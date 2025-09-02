Скидки
«Зенит» договорился с «Аль-Иттихадом» о переходе Педро — журналист Ауна

«Зенит» договорился с «Аль-Иттихадом» о переходе Педро — журналист Ауна
«Зенит» достиг договорённости с «Аль-Иттихадом» о переходе крайнего нападающего Педро. Также было достигнуто соглашение с самим футболистом. Об этом сообщает журналист Санти Ауна на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, санкт-петербургский клуб хочет отпустить бразильского игрока зимой из-за перемен в руководстве, однако Педро хочет присоединиться к саудовской команде в ближайшее время и настаивает, чтобы сине-бело-голубые отпустили его.

Педро выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
«Зенит» выкупил у «Коринтианса» 30% прав на Педро — Globo

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

