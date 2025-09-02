Скидки
«Спартак» объявил о продлении контракта с Литвиновым до лета 2029 года

«Спартак» в телеграм-канале объявил о продлении контракта с 24-летним полузащитником Русланом Литвиновым до лета 2029 года.

«Желаем Руслану новых больших побед вместе со «Спартаком», — написано в сообщении красно-белых.

Литвинов является выпускником академии «Спартака». В составе основной команды московского клуба полузащитник принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Как появился «Спартак»:

