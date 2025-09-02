Скидки
Защитник ЦСКА Илья Агапов перейдёт в «Акрон»

«Акрон» и ЦСКА согласовали сделку по защитнику Илье Агапову. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны обмениваются документами для завершения сделки.

В минувшем сезоне Агапов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

После семи туров Мир РПЛ красно-синие набрали 15 очков и занимают второе место. «Акрон» заработал шесть очков и располагается на 13-й строчке.

