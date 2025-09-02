Фермин: благодарен фанатам «Барселоны» за то, что они считают меня важным игроком

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес рассказал, как чувствовал любовь болельщиков каталонского клуба на протяжении всей своей карьеры в первой команде.

— В социальных сетях и опросах в различных СМИ большинство болельщиков просили, чтобы ты остался. Ты чувствовал эту любовь болельщиков «Барсы» всю неделю?

— Да, действительно [я это заметил]. Не только на этой неделе, с тех пор как я пришёл в первую команду, чувствую, что болельщики «Барсы» меня очень любят. Я благодарен им за то, что они считают меня важным игроком для команды, — приводит слова Лопеса Marca.

В минувшем сезоне 22-летний воспитанник сине-гранатовых принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.