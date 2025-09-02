Стало известно, под каким номером Доннарумма будет играть за «Ман Сити»

Новоиспечённый вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма будет выступать в составе «горожан» под 25-м номером, под которым ранее играл центральный защитник Мануэль Аканджи, перешедший в «Интер» на правах аренды. Об этом информирует официальный сайт манкунианцев.

Фото: mancity.com

По данным разных источников, трансфер итальянского вратаря обошёлся «Манчестер Сити» в сумму от € 35 млн до € 39 млн.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, 17 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: