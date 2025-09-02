Вратарь «Фиорентины» де Хеа задался вопросом про трансферное окно

34-летний вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа в своих социальных сетях высказался о длительности первого трансферного окна

«Вопрос: Должно ли трансферное окно закрыться до начала нашего сезона, или следует оставить всё так, как есть сейчас?» — написал де Хеа в социальной сети Х.

В понедельник, 1 сентября, в 21:00 мск во всех ведущих лигах Европы официально закрылось летнее трансферное окно. Отметим, что клубы всех лиг по-прежнему могут подписывать игроков в качестве свободных агентов при условии, что на момент закрытия окна они не были официально закреплены ни за одним клубом.

Отметим, что за пределами Европы трансферная активность продолжится дольше. В Саудовской Аравии окно будет открыто до 11 сентября, а в Турции — до 12 сентября, что позволит местным клубам привлекать игроков даже после закрытия европейского рынка.