«Манчестер Сити» объявил о переходе Илкая Гюндогана в «Галатасарай»

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе 34-летнего полузащитника Илкая Гюндогана в «Галатасарай».

Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года и играл за «горожан» до 2023 года, когда покинул команду по окончании контракта и присоединился к «Барселоне». Однако летом 2024 года полузащитник вновь подписал контракт с английским клубом.

В составе «горожан» немецкий футболист принял участие в 358 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 65 голами и 47 результативными передачами. С «Манчестер Сити» Гюндоган пять раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: