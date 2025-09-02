Скидки
Александер Исак обратился к болельщикам «Ньюкасл Юнайтед» после перехода в «Ливерпуль»

Комментарии

Форвард сборной Швеции Александер Исак, который ранее перешёл из «Ньюкасл Юнайтед» в «Ливерпуль», опубликовал в соцсетях обращение к болельщикам «сорок».

«Хочу выразить благодарность всем своим партнёрам по команде, персоналу и прежде всего — Ньюкаслу и всем замечательным болельщикам, с которыми мы провели три незабываемых года. Совместными усилиями мы написали историю и подняли клуб на тот уровень, на котором он и должен быть.

Было честью стать частью приключения — от выхода в Лигу чемпионов до первого за 70 лет трофея. Я благодарен навсегда. Спасибо, Ньюкасл!» — написал футболист в соцсетях.

Александер Исак выступал за «Ньюкасл» с лета 2022 года. Всего на его счету 54 гола и 10 результативных передач в 86 матчах в АПЛ.

