Главная Футбол Новости

Хойлунд расстроен из-за ухода из «МЮ». Игрок считает, что он лучше Шешко — The Athletic

Датский нападающий Расмус Хойлунд разочарован, что «Манчестер Юнайтед» отказался от него, сообщает The Athletic. В последний день трансферного окна «Наполи» арендовал футболиста с обязательством выкупа.

По информации источника, нападающий «был убит горем», что его мечта об игре за «красных» завершилась в 22 года. В начале сезона датчанин ожидал, что останется в клубе, потому что начал предсезонку вместе с командой.

Как пишет The Athletic, Хойлунд считает, что он лучше новичка «МЮ» Беньямина Шешко. Расмус ожидал, что сможет показать это на тренировках, чтобы остаться в клубе.

Датский форвард выступал в составе «красных дьяволов» с августа 2023 года, куда он перешёл из «Аталанты» за € 77,8 млн.

В прошедшем сезоне Хойлунд выходил на поле в 52 встречах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

