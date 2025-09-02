Скидки
Экс-руководитель академии «Краснодара» рассказал, что ценит Галицкий в игроках

Экс-руководитель академии «Краснодара» рассказал, что ценит Галицкий в игроках
Бывший руководитель селекции в академии «Краснодара» Анатолий Дмитриев ответил, что президент и владелец клуба Сергей Галицкий ценит в футболистах.

— Что Галицкий больше всего ценит в молодых игроках? Бывало ли такое, что он отчислял кого-то личным решением или спасал?
— На первом месте — трудолюбие. В академии на видных местах висят слоганы, что успех это 99% работы и 1% таланта. Я с этим полностью согласен. Сергей Николаевич знает пофамильно, наверное, практически всех воспитанников. Он посещает игры всех возрастов, знает даже родителей.

По второму вопросу — была история. Проходя мимо игр базовой школы (до интерната), Сергей Николаевич задержался на пару минут и указал на конкретного мальчика, сказав, чтобы его зачислили в академию. На текущий момент этот футболист играет за молодёжную команду и является одним из лидеров сборной России своего возраста, — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игрок «Краснодара» Дуглас Аугусто: мы хотим снова завоевать чемпионство

