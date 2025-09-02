«Грустный день для футбола». Каррагер высказался об опасной трансферной тенденции

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер полагает, что трансферы нападающих Александера Исака из «Ньюкасл Юнайтед» в «Ливерпуль» и Йоана Висса из «Брентфорда» в стан «сорок» могут повлечь за собой тяжёлые последствия для футбола в контексте переходов футболистов, поскольку оба игрока пришли в свои новые команды после забастовок и конфликтов с руководством своих предыдущих коллективов.

«Посмотрите на Гехи, который вёл себя просто фантастически и до сих пор пользуется успехом у болельщиков «Пэлас», да и сам тренер отзывается о нём с большим энтузиазмом. Ему придётся подождать, возможно, до января или следующего лета, чтобы добиться этого перехода.

Другие игроки, находящиеся в подобном положении, через год посмотрят, как Исак и Висса справились с этой задачей, как это помогло им уйти, — подобное стало бы грустным днём для футбола. Не считаю, что оба игрока поступили корректно», — написал Каррагер в своей колонке для Sky Sports.

Напомним, по данным СМИ, Исак бойкотировал тренировки «Ньюкасл Юнайтед», пытаясь заставить руководство отпустить его в стан мерсисайдцев, Висса также конфликтовал с боссами «пчёл» на тему трансфера в «Ньюкасл».