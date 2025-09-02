Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Литвинов поделился эмоциями от продления контракта со «Спартаком»

Руслан Литвинов поделился эмоциями от продления контракта со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился эмоциями от продления трудового соглашения с красно-белыми до 2029 года.

«Продление контракта — особенный момент для меня. Счастлив, что карьера продолжится в том клубе, который воспитал во мне футболиста и человека. В стенах спартаковской академии я провел всю юность. Обещаю отдаваться полностью в каждой тренировке и игре за клуб. Биться за ромбик и за наш великий «Спартак». Один за всех — и все за одного!» — приводит слова Литвинова пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

Литвинов является выпускником академии «Спартака». В составе основной команды московского клуба полузащитник принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» объявил о продлении контракта с Литвиновым до лета 2029 года

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android