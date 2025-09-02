Руслан Литвинов поделился эмоциями от продления контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился эмоциями от продления трудового соглашения с красно-белыми до 2029 года.

«Продление контракта — особенный момент для меня. Счастлив, что карьера продолжится в том клубе, который воспитал во мне футболиста и человека. В стенах спартаковской академии я провел всю юность. Обещаю отдаваться полностью в каждой тренировке и игре за клуб. Биться за ромбик и за наш великий «Спартак». Один за всех — и все за одного!» — приводит слова Литвинова пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

Литвинов является выпускником академии «Спартака». В составе основной команды московского клуба полузащитник принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

