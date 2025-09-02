Скидки
Роналду хотел видеть Антони в «Аль-Насре», но бразилец выбрал «Бетис» из-за ЧМ — Marca

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду хотел видеть вингера Антони в саудовском клубе. Как рассказал журналист Маркос Бернат в программе Marcador, бразилец этим летом был близок к переходу в «Аль-Наср». Роналду положительно оценивал возможный переход Антони.

«Вели переговоры с «Аль-Насром», игрок выслушал предложение, и в окружении Криштиану сделку считали почти решённой. В тот момент Криштиану воспринимал эту идею положительно, и об этом дали знать самому игроку», – цитирует Берната Marca.

В итоге «Аль-Наср» сосредоточился на подписании Кингсли Комана. В свою очередь, Антони изначально хотел перейти в «Бетис», в котором провёл полгода на правах аренды. Основной причиной выбора испанского клуба – желание сыграть на чемпионате мира.

В понедельник, 1 сентября, стало известно, что 25-летний вингер перешёл в «Бетис» на постоянной основе.

