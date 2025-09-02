Скидки
Баринов играл лёжа, Сафонов спасал, Карпин указывал Максименко. Фото тренировки сборной

Комментарии

Сборная России по футболу продолжает подготовку к товарищеским матчам с Иорданией и Катаром. 2 сентября команда провела очередную тренировку в Новогорске.

Лучшие кадры тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Настроение у сборников хорошее, физическое состояние разное после последнего тура. Некоторые не участвовали в командных действиях. Кто-то не восстановился, кто-то только прилетел», — отметил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. А в воскресенье, 7 сентября, национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

