«ПСЖ» – фаворит на победу в ЛЧ по версии FourFourTwo, «Реал» — четвёртый, «Сити» – восьмой

Известный британский журнал FourFourTwo составил рейтинг главных претендентов на выигрыш Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Первое место в этом списке занял «ПСЖ», являющийся действующим победителем турнира. На второй строчке расположилась «Барселона», дошедшая до полуфинала минувшего розыгрыша. Замкнул тройку лидеров «Ливерпуль», покинувший соревнование на стадии 1/8 финала в минувшем сезоне.

Топ-10 главных претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2025/2026:

«ПСЖ»; «Барселона»; «Ливерпуль»; «Реал» Мадрид; «Челси»; «Бавария»; «Арсенал»; «Манчестер Сити»; «Наполи»; «Интер».

