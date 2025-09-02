Скидки
«ПСЖ» – фаворит на победу в ЛЧ по версии FourFourTwo, «Реал» — четвёртый, «Сити» – восьмой

Комментарии

Известный британский журнал FourFourTwo составил рейтинг главных претендентов на выигрыш Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Первое место в этом списке занял «ПСЖ», являющийся действующим победителем турнира. На второй строчке расположилась «Барселона», дошедшая до полуфинала минувшего розыгрыша. Замкнул тройку лидеров «Ливерпуль», покинувший соревнование на стадии 1/8 финала в минувшем сезоне.

Топ-10 главных претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2025/2026:

  1. «ПСЖ»;
  2. «Барселона»;
  3. «Ливерпуль»;
  4. «Реал» Мадрид;
  5. «Челси»;
  6. «Бавария»;
  7. «Арсенал»;
  8. «Манчестер Сити»;
  9. «Наполи»;
  10. «Интер».
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

