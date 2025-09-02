La Gazzetta: у «Наполи» рекордные расходы на зарплаты в этом сезоне — € 160 млн

«Наполи» потратит на зарплаты в этом сезоне самую большую сумму в истории клуба. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, до июля 2026 года действующие чемпионы Италии начислят футболистам и тренерам в общей сложности € 160 млн. Это рекордная для клуба сумма. Отмечается, что за год расходы «Наполи» увеличились на € 50 млн. Это связано как с приходом ряда известных футболистов, таких как Кевин Де Брёйне и Расмус Хойлунд, так и с продлением контрактов с игроками.

«Наполи» лидирует после двух туров в Серии А, набрав шесть очков. Столько же у «Ювентуса», «Кремонезе» и «Ромы».