Гюндоган высказался об уходе из «Манчестер Сити», футболист пять раз выиграл АПЛ в клубе

Полузащитник Илкай Гюндоган поделился эмоциями от своего ухода из «Манчестер Сити». Во вторник, 2 сентября, манкунианцы объявили о переходе игрока в «Галатасарай».

«Манчестер Сити» всегда будет занимать особое место в моём сердце. Мы вместе добились большого количества успехов. Было так много незабываемых моментов, не в последнюю очередь это капитанство в сезоне с треблом.

Победа в Премьер-лиге и Кубке Англии значила так много, но возможность впервые поднять трофей Лиги чемпионов в этом клубе, особенно в Стамбуле, останется со мной навсегда.

Я не сомневаюсь, что в будущем «Манчестер Сити» добьётся ещё больших успехов, а я, конечно же, буду наблюдать издалека, продолжая свою карьеру в Турции, стране, которая всегда так много значила для меня», — приводит слова Гюндогана пресс-служба клуба на официальном сайте.

В составе «горожан» немецкий футболист принял участие в 358 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 65 голами и 47 результативными передачами. С «Манчестер Сити» Гюндоган пять раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

