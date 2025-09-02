Скидки
«В Германии легче не будет». Тренер «Монако» Хюттер — о переходе Бен-Сегира в «Байер»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал переход нападающего сборной Марокко Элисса Бен-Сегира из княжеского клуба в «Байер».

«Иногда Элисс мне говорил, что я с ним был слишком строг. Но лучше пройти через это здесь [в родном клубе], ведь в Германии легче не будет. Я немного его подготовил, у нас прекрасные взаимоотношения. Он замечательный игрок и невероятный парень», — приводит слова Хюттера Get French Football News.

Элисс Бен-Сегир является воспитанником «Монако» и других клубов. За взрослую команду монегасков нападающий выступал с 2022 года. Футболист играл за сборную Франции разных возрастных категорий, но на взрослом уровне он защищает цвета национальной команды Марокко. В 46 матчах прошлого клубного сезона игрок забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.

