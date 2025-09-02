Скидки
Ольмо отреагировал на слова Флика, заявившего об эгоизме игроков, мешающем «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо прокомментировал слова главного тренера команды Ханс-Дитера Флика, который после ничьей в матче 3-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:1) заявил, что эгоизм помешал «блаугране» добиться положительного результата в этой встрече.

Испания — Примера . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 40'     1:1 Перес – 67'    

«Мы можем быть лучше или хуже, но наша цель командная — все хотят играть и побеждать. У нас общая задача, и все знают об этом. В команде и в клубе у всех хорошие взаимоотношения. Флик не говорит на пресс-конференции ничего такого, чего бы не говорил нам раньше», — приводит слова Ольмо Catalunya Radio.

После трёх туров Ла Лиги «Барселона» набрала семь очков и занимает четвёртое место.

