Ольмо отреагировал на слова Флика, заявившего об эгоизме игроков, мешающем «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо прокомментировал слова главного тренера команды Ханс-Дитера Флика, который после ничьей в матче 3-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:1) заявил, что эгоизм помешал «блаугране» добиться положительного результата в этой встрече.

«Мы можем быть лучше или хуже, но наша цель командная — все хотят играть и побеждать. У нас общая задача, и все знают об этом. В команде и в клубе у всех хорошие взаимоотношения. Флик не говорит на пресс-конференции ничего такого, чего бы не говорил нам раньше», — приводит слова Ольмо Catalunya Radio.

После трёх туров Ла Лиги «Барселона» набрала семь очков и занимает четвёртое место.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: