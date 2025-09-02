«Всё это плохо отразилось на футболе». Ширер — о трансфере Исака в «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал трансфер экс-форварда «сорок» Александера Исака в «Ливерпуль».

«Мне не понравилось, как всё закончилось. Считаю неправильным то, что игрок бастует и отказывается играть, пока ему платят зарплату и действует контракт. Я понимаю и другое: когда клуб хочет избавиться от тебя, он это делает, но продолжает платить зарплату. Когда ты подписываешь контракт, то обязан его выполнять.

Не думаю, что ситуация пошла кому-либо на пользу, всё это плохо отразилось на футболе и на болельщиках, потому что это они платят, они создают эту великую игру. Когда клуб тебе платит, а ты отказываешься играть, тебя это совсем не красит.

В итоге Исак добился трансфера в «Ливерпуль», того, чего он хотел. Такое бывало раньше и будет снова, но нынешним летом это кажется более заметным: Ларсен не играл за «Вулверхэмптон», Висса не играл за «Брентфорд», и, конечно, Исак не играл за «Ньюкасл».

Марк Гехи, напротив, сделал всё правильно и пострадал, потому что не получил трансфер в «Ливерпуль», так как «Кристал Пэлас» не нашел замену. Он был настоящим профессионалом, но не получил свой трансфер, и это кажется несправедливым. Я уверен, что в конце сезона он уйдет бесплатно и заключит выгодный контракт, но всё же», – приводит слова Ширера OneFootball.