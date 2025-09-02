Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании ответил, что делает Ямаля особенным футболистом

Тренер сборной Испании ответил, что делает Ямаля особенным футболистом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, что делает крайнего нападающего «Фурия Роха» и «Барселоны» Ламина Ямаля уникальным футболистом.

«Ямаля будучи 18-летним футболистом находится под постоянным пристальным вниманием и давлением со стороны СМИ. Ему приходится выкладываться по полной, чтобы соответствовать ожиданиям людей, а также подавать пример как на поле, так и за его пределами, и продолжать развиваться. Ему всё ещё нужна наша поддержка, потому что он очень молод. Ламин очень зрелый футболист для своего возраста, но ему всё ещё нужно развивать свою игру и становиться ещё более опытным. Это всё часть процесса. Вот почему мы должны быть рядом и поддерживать его.

Он исключительный игрок, обладающий множеством природных качеств и выдающимся талантом. Ламин полностью сосредоточен на игре. Думаю, важно отметить, что Ямаль понимает: без упорного труда и самоотдачи не достичь тех головокружительных высот, которые многие пророчат ему. Чем усерднее ты работаешь, тем лучше становишься. Он работает без устали. Ямаль каждый день выкладывается по полной, чтобы продолжать совершенствоваться», — сказал де ла Фуэнте в интервью официальному сайту ФИФА.

Материалы по теме
Ямаль ответил Флику, заявившему, что эгоизм не позволил «Барселоне» победить в матче лиги

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android