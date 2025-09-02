Тренер сборной Испании ответил, что делает Ямаля особенным футболистом

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, что делает крайнего нападающего «Фурия Роха» и «Барселоны» Ламина Ямаля уникальным футболистом.

«Ямаля будучи 18-летним футболистом находится под постоянным пристальным вниманием и давлением со стороны СМИ. Ему приходится выкладываться по полной, чтобы соответствовать ожиданиям людей, а также подавать пример как на поле, так и за его пределами, и продолжать развиваться. Ему всё ещё нужна наша поддержка, потому что он очень молод. Ламин очень зрелый футболист для своего возраста, но ему всё ещё нужно развивать свою игру и становиться ещё более опытным. Это всё часть процесса. Вот почему мы должны быть рядом и поддерживать его.

Он исключительный игрок, обладающий множеством природных качеств и выдающимся талантом. Ламин полностью сосредоточен на игре. Думаю, важно отметить, что Ямаль понимает: без упорного труда и самоотдачи не достичь тех головокружительных высот, которые многие пророчат ему. Чем усерднее ты работаешь, тем лучше становишься. Он работает без устали. Ямаль каждый день выкладывается по полной, чтобы продолжать совершенствоваться», — сказал де ла Фуэнте в интервью официальному сайту ФИФА.

Чем уникален Ламин Ямаль: