«Флик был в шоке». Иньиго Мартинес — о переходе из «Барселоны» в «Аль-Наср»

Бывший центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес, летом ставший футболистом «Аль-Насра», рассказал о реакции главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика на новость о своём уходе из клуба.

«Я поговорил с Ханси у одной из аварийных дверей самолета. Мы обсудили ситуацию, и Флик был в шоке. Я сказал ему, что получил предложение, отказаться от которого считаю невозможным.

Минувший год был лучшим в моей карьере, но мне было бы очень сложно провести ещё один такой год», — приводит слова Мартинеса AS со ссылкой на Jijantes.

Мартинес являлся игроком «блауграны» с лета 2023 года. За этот период Мартинес принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. В составе сине-гранатовых выиграл внутренний требл: Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

