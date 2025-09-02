Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дембеле находится в расположении сборной Франции, но тренируется индивидуально — L'Equipe

Дембеле находится в расположении сборной Франции, но тренируется индивидуально — L'Equipe
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле находится в расположении сборной Франции, но из-за повреждения занимается индивидуально. Об этом сообщает L'Equipe.

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы левого подколенного сухожилия, полученной в субботу в матче против «Тулузы» в Лиге 1 (6:3). Ожидается, что в течение недели игрок сможет вернуться к командным тренировкам.

Сборная Франции 5 сентября сыграет с командой Украины, а 9 сентября — с Исландией в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также завоевал Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Дешам: это мой последний год в сборной Франции, но я не прощаюсь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android