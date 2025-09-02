Дембеле находится в расположении сборной Франции, но тренируется индивидуально — L'Equipe

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле находится в расположении сборной Франции, но из-за повреждения занимается индивидуально. Об этом сообщает L'Equipe.

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы левого подколенного сухожилия, полученной в субботу в матче против «Тулузы» в Лиге 1 (6:3). Ожидается, что в течение недели игрок сможет вернуться к командным тренировкам.

Сборная Франции 5 сентября сыграет с командой Украины, а 9 сентября — с Исландией в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также завоевал Лигу чемпионов.