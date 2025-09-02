Смолов: Жерсон начал ныть и выказывать недовольство уже на второй день приезда в Россию

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов сообщил, что по его информации, полузащитник «Зенита» Жерсон начал проявлять недовольство на второй день после приезда в Россию.

«Как вы думаете, смена [Александра] Медведева не связана ли с трансфером Жерсона? Потому что, по моей информации, он начал ныть и выказывать недовольство уже на второй день приезда. Не может ли это быть связано? Я так понимаю, что Медведев согласовывал, выбивал большие деньги на эти трансферы, в итоге они тратились. Тот же Луис Энрике за полгода не сказать, что выглядит как человек за 35 миллионов. Давайте будем честны, пока, до сегодняшнего дня, он не выглядит человеком, который стоит 35 миллионов. За 35 миллионов ожидания другие. Когда приезжает в лигу, по факту закрытую на сегодняшний день, потому что мы нигде не участвуем, он должен возить один всех», — сказал Смолов в эфире шоу «SMOL FM» на YouTube-канале BetBoom Sports.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах чемпионата России, в которых он не отметился результативными действиями.

