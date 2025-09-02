«Очень странный трансфер для Гвардиолы». Скоулз — о переходе Доннаруммы в «Ман Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал странным трансфер голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ» в «Манчестер Сити». При этом Скоулз отметил, что итальянец великолепный вратарь.

«Я считаю, что это очень странный трансфер для Пепа [Гвардиолы]. Я обожаю этого вратаря, он великолепен, и я бы взял его в «Манчестер Юнайтед» завтра, сегодня – в любое время. За £ 40 млн это просто невероятный трансфер. Но у Пепа вратарь должен уметь играть чуть ли не в полузащите. Я думаю, поэтому Энрике и избавился от него: Доннарумма не силён в игре ногами. Я просто не вижу его вратарём «Манчестер Сити», – приводит слова Скоулза Metro со ссылкой на шоу The Overlap.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, 17 из которых он отыграл «на ноль».