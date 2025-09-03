Скидки
Луис де ла Фуэнте отметил талант Кварацхелии, оценивая сборную Грузии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о грузинской национальной команде, с которой «Фурия Роха» находится в одной группе квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года. Очный матч между ними состоится 11 октября.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы хорошо осведомлены об угрозе, которую представляет сборная Грузии, и следим за её успехами. Наша команда качественно играла с ними в отборочных матчах к Евро и на самом Евро. Они постоянно совершенствуются, и в их составе есть отличные игроки, в том числе [Хвича] Кварацхелия, выдающийся талант», — сказал де ла Фуэнте в интервью официальному сайту ФИФА.

