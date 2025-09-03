Мануэль Аканджи: «Интер» – самый большой клуб Италии и один из лучших в мире

Защитник Мануэль Аканджи высказался о своём переходе в «Интер» и назвал его самым большим клубом в Италии. Напомним, миланский клуб арендовал 30-летнего футболиста у «Манчестер Сити» с выкупом, который может стать обязательным.

– Для меня «Интер» – самый большой клуб Италии и один из лучших в мире, он доказал это в последние годы. Мне было очень легко сделать этот выбор.

– Чего вы ожидаете от «Интера» в Европе?

– Очевидно, что «Интер» способен выйти в финал Лиги чемпионов. Надеюсь, мы сможем вернуться в финал и выиграть в этот раз, и я буду частью этого, – сказал Аканджи в интервью клубному телевидению.

Защитник является воспитанником швейцарского футбола, выступал за «Винтертур», «Базель» и дортмундскую «Боруссию». С 2017 года он играет за сборную Швейцарии. Контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 28 млн.