Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: у «Краснодара» просматривается психология победителей

Радимов: у «Краснодара» просматривается психология победителей
Комментарии

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», Владислав Радимов сравнил «Краснодар» образца нынешнего сезона и прошлого.

«Краснодар» стал сильнее. Команда сделала удачные приобретения. Также у «быков» просматривается психология победителей. У «Краснодара» сумасшедшая скамейка. Козлов и Кривцов прибавили. У команды есть люди, которые могут усилить игру со скамейки. Также есть сумасшедшая конкуренция за включение в стартовый состав», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Краснодара» Дуглас Аугусто: мы хотим снова завоевать чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android