Радимов: у «Краснодара» просматривается психология победителей

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», Владислав Радимов сравнил «Краснодар» образца нынешнего сезона и прошлого.

«Краснодар» стал сильнее. Команда сделала удачные приобретения. Также у «быков» просматривается психология победителей. У «Краснодара» сумасшедшая скамейка. Козлов и Кривцов прибавили. У команды есть люди, которые могут усилить игру со скамейки. Также есть сумасшедшая конкуренция за включение в стартовый состав», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах.