Смолов порассуждал, может ли Кордоба покинуть РПЛ на фоне заявления после матча с ЦСКА

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов ответил, думает ли он, что действующий форвард «быков» Джон Кордоба может покинуть российский клуб. Напомним, после матча 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1) колумбиец заявил, что после судейства, как в этой встрече, у него появляется желание покинуть чемпионат России. На 56-й минуте матча Кордоба был удалён с поля.

«Честно сказать, нет. Я думаю, если бы хотел, то он бы уже уехал. Я уверен и знаю, что его всё устраивает. Ему нравится, как к нему относятся. Ему нравится Краснодар с точки зрения инфраструктуры, тёплый регион. Ему, как он говорил, важно солнце. Джон такой парень, которому важно чувствовать и ощущать свою значимость, поэтому не думаю. Плюс опять же, есть все предпосылки стать второй раз подряд чемпионами. У него хороший контракт», — сказал Смолов в эфире шоу «SMOL FM» на YouTube-канале BetBoom Sports.

