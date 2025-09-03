Трансфер Лапорта в «Атлетик» Бильбао сорвался из-за опоздания «Аль-Насра» — AS

Трансфер защитника «Аль-Насра» Эмерика Лапорта в «Атлетик» Бильбао сорвался из-за того, что саудовский клуб не успел вовремя подать документы. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанцы согласовали и оформили трансфер футболиста, но «Аль-Наср» поздно направил информацию о сделке в TMS (cистема согласования трансферов ФИФА. – Прим. «Чемпионата»). По этой причине ФИФА отказала «Атлетику» в регистрации Лапорта. У басков есть право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Это единственная возможность клуба зарегистрировать игрока раньше зимы.

Эмерик Лапорт покинул «Атлетик» Бильбао в январе 2018 года и перешёл в «Манчестер Сити» за € 65 млн. В августе позапрошлого года испанец перебрался в «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду.