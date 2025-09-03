Скидки
Смолов высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

Смолов высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную Бразилии
Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о вызове защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в бразильскую национальную команду. Ранее на официальном сайте ФИФА появилась информация, что Сантос сменил спортивное гражданство на бразильское. Футболист сине-бело-голубых теперь будет считаться легионером в Мир РПЛ.

«Мне кажется, Дуглас точно поедет, потому что это хорошая возможность. Как понимаю, всё равно все они там чуть подостыли, потеряли мотивацию, а здесь вызов в сборную. Ещё, если сыграет, то он в принципе себя переоткроет для рынка. Давайте будем честны, чемпионат Бразилии и по деньгам, и по уровню сопротивления достаточно конкурентный. Стадионы топовые, все забиваются. Топ-клубы готовы платить не меньшие деньги. Он, может, захочет уехать», — сказал Смолов в эфире шоу SMOL FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

Дуглас Сантос сменил спортивное гражданство и будет считаться легионером в РПЛ

