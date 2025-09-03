Александр Сильянов: продление контракта с «Локомотивом» — только в радость

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов поделился впечатлениями от продления контракта с красно-зелёными.

«Главный тренер Михаил Галактионов в меня верит, все ребята супер, поэтому продление контракта с «Локомотивом» — только в радость. Было много слухов вокруг меня, но не было конкретики. «Локомотив» практически сразу сообщил, что хочет продлить со мной контракт, — сказал Сильянов в эфире «Матч ТВ».

В июне футболист подписал с клубом соглашение, срок действия которого рассчитан до лета 2029 года. На данный момент на счету Сильянова 88 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал три голевые передачи.