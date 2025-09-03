Скидки
«Веди себя плохо — получишь желанный трансфер». Оуэн высказался о поведении Исака

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн сравнил поведение нападающего Александера Исака и защитника Марка Гехи. Напомним, Исак добился перехода из «Ньюкасла» в «Ливерпуль», а Гехи «Кристал Пэлас» не отпустил.

«Хм. Веди себя плохо – и получишь желанный трансфер. Поступай как джентльмен – и упустишь шанс всей своей жизни. Не нужно гадать, как игроки будут поступать в будущем, если таков результат», – написал Оуэн в социальной сети Х.

Александер Исак выступал за «Ньюкасл» с лета 2022 года. Всего на его счету 54 гола и 10 результативных передач в 86 матчах в АПЛ. Форвард бойкотировал тренировки «Ньюкасла», пытаясь заставить руководство отпустить его в стан мерсисайдцев.

Марк Гехи в минувшем сезоне принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Сообщалось, что защитник договорился о деталях сотрудничества с «Ливерпулем», но сделка не состоялась.

