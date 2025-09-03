Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Барселоны» Мартинес: в матчах с нами на футболистах «Реала» «не было лица»

Экс-игрок «Барселоны» Мартинес: в матчах с нами на футболистах «Реала» «не было лица»
Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался о противостоянии с мадридским «Реалом» в минувшем сезоне. Сине-гранатовые победили «сливочных» во всех четырёх «эль класико» с общим счётом 16:7.

«Реал» уважал только нас. Это чувствовалось на поле, это было заметно. После парочки успешных действий можно было наблюдать, что на них «не было лица». Наша команда чувствовала подобное и поэтому побеждала», — приводит слова Мартинеса AS со ссылкой на Jijantes.

Напомним, каталонский клуб победил «Реал» в финалах Суперкубка и Кубка Испании, а также дважды в чемпионате страны, который тоже выиграла «Барселона».

Материалы по теме
«Флик был в шоке». Иньиго Мартинес — о переходе из «Барселоны» в «Аль-Наср»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android