Экс-игрок «Барселоны» Мартинес: в матчах с нами на футболистах «Реала» «не было лица»

Бывший защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался о противостоянии с мадридским «Реалом» в минувшем сезоне. Сине-гранатовые победили «сливочных» во всех четырёх «эль класико» с общим счётом 16:7.

«Реал» уважал только нас. Это чувствовалось на поле, это было заметно. После парочки успешных действий можно было наблюдать, что на них «не было лица». Наша команда чувствовала подобное и поэтому побеждала», — приводит слова Мартинеса AS со ссылкой на Jijantes.

Напомним, каталонский клуб победил «Реал» в финалах Суперкубка и Кубка Испании, а также дважды в чемпионате страны, который тоже выиграла «Барселона».

