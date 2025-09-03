Преснел Кимпембе отказался переходить из «ПСЖ» в «Милан» — L’Équipe

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе прошлым летом отказался от перехода в «Милан». Об этом сообщает L’Équipe.

Изначально «россонери» хотели подписать Мануэля Аканджи, но тот перешёл из «Манчестер Сити» в «Интер». «Милан» рассматривал Кимпембе в качестве альтернативного варианта, но игрока данный вариант продолжения карьеры не заинтересовал. Ожидается, что защитник продолжит карьеру в Катаре — трансферное окно в этой стране ещё открыто.

Кимпембе является воспитанником «Пари Сен-Жермен», в системе этого клуба он находится с 2005 года. В общей сложности за взрослую команду парижан Преснел провёл 241 матч, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 5 млн.