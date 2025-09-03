«Сантос» объявил о переходе защитника Алексиса Дуарте из «Спартака»

«Сантос» на своей странице в социальной сети X объявил о переходе 25-летнего защитника Алексиса Дуарте из «Спартака». Контракт с парагвайским футболистом рассчитан до 2029 года.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский клуб договорился о переходе игрока за $ 4 млн (€ 3,4 млн).

Дуарте перешёл в «Спартак» из «Серро Портеньо» зимой 2023 года. За это время защитник принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. В нынешнем сезоне Дуарте сыграл в семи матчах во всех соревнованиях. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

