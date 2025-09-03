Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сантос» объявил о переходе защитника Алексиса Дуарте из «Спартака»

«Сантос» объявил о переходе защитника Алексиса Дуарте из «Спартака»
Комментарии

«Сантос» на своей странице в социальной сети X объявил о переходе 25-летнего защитника Алексиса Дуарте из «Спартака». Контракт с парагвайским футболистом рассчитан до 2029 года.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский клуб договорился о переходе игрока за $ 4 млн (€ 3,4 млн).

Дуарте перешёл в «Спартак» из «Серро Портеньо» зимой 2023 года. За это время защитник принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. В нынешнем сезоне Дуарте сыграл в семи матчах во всех соревнованиях. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
«Спартак» согласился продать Дуарте за $ 4 млн — UOL

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android