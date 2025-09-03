Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов прокомментировал увольнение Роберта Морено из «Сочи»

Семшов прокомментировал увольнение Роберта Морено из «Сочи»
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об увольнении Роберта Морено с поста главного тренера «Сочи».

«У «Сочи» под руководством Морено местами были неплохие игры. Думаю, что он до конца не смог привить футболистам тот футбол, который хотел видеть. Может, он думал, что уровень футболистов будет немного другой. Связь с игроками окончательно потеряна, хотя у них неплохой состав. Такое бывает, что не получается», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Вместе с 47-летним испанским специалистом южный клуб покидают и его помощники.

Материалы по теме
Официально
«Сочи» объявил об увольнении Роберта Морено с поста главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android