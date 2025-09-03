Семшов прокомментировал увольнение Роберта Морено из «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об увольнении Роберта Морено с поста главного тренера «Сочи».

«У «Сочи» под руководством Морено местами были неплохие игры. Думаю, что он до конца не смог привить футболистам тот футбол, который хотел видеть. Может, он думал, что уровень футболистов будет немного другой. Связь с игроками окончательно потеряна, хотя у них неплохой состав. Такое бывает, что не получается», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Вместе с 47-летним испанским специалистом южный клуб покидают и его помощники.