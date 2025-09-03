Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов оценил влияние ухода Николича из ЦСКА на результат армейцев

Радимов оценил влияние ухода Николича из ЦСКА на результат армейцев
Комментарии

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», Владислав Радимов высказался о влиянии ухода Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА на результаты армейцев.

«Невозможно было предположить такие результаты, которые показывает ЦСКА. Уход Николича повлиял на москвичей в лучшую сторону. Команда показывает хороший футбол. ЦСКА двигается в правильном направлении. Молодые футболисты армейцев прибавили. Сейчас можно сказать, что Кисляк на своей позиции является лучшим в РПЛ», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам семи туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Смолов порассуждал, может ли Кордоба покинуть РПЛ на фоне своих слов после матча с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android