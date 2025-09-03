Радимов оценил влияние ухода Николича из ЦСКА на результат армейцев

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», Владислав Радимов высказался о влиянии ухода Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА на результаты армейцев.

«Невозможно было предположить такие результаты, которые показывает ЦСКА. Уход Николича повлиял на москвичей в лучшую сторону. Команда показывает хороший футбол. ЦСКА двигается в правильном направлении. Молодые футболисты армейцев прибавили. Сейчас можно сказать, что Кисляк на своей позиции является лучшим в РПЛ», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам семи туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.