«Хотел в «Динамо», но уже не хочет». Карпин — о Смолове

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что экс-нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов хотел попасть на тренировку московской команды, но потом передумал.

— Смолов говорил, что хочет к вам на тренировку. Это в «Динамо» или в сборной?

— Смолов хотел в «Динамо», но уже не хочет. Не знаю почему. У него спросите, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, московское «Динамо» после семи туров располагается на девятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией уже завтра, четвёртого сентября. Встреча с национальной командой Катара состоится седьмого сентября.