Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотел в «Динамо», но уже не хочет». Карпин — о Смолове

«Хотел в «Динамо», но уже не хочет». Карпин — о Смолове
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что экс-нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов хотел попасть на тренировку московской команды, но потом передумал.

— Смолов говорил, что хочет к вам на тренировку. Это в «Динамо» или в сборной?
— Смолов хотел в «Динамо», но уже не хочет. Не знаю почему. У него спросите, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, московское «Динамо» после семи туров располагается на девятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией уже завтра, четвёртого сентября. Встреча с национальной командой Катара состоится седьмого сентября.

Материалы по теме
Смолов высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android