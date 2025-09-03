Скидки
Радимов: Симеоне и «Атлетико» пришло время расстаться

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», Владислав Радимов прокомментировал результаты мадридского «Атлетико» и высказался о работе главного тренера клуба Диего Симеоне.

«Разговоры об уходе Симеоне ходят давно. Результаты показывают, что команда не добивается титулов. С другой стороны, сам Симеоне не раз доказывал, что он умеет исправлять ситуацию. Но если говорить глобально, то Симеоне и «Атлетико» пришло время расстаться», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам трёх туров мадридское «Атлетико» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

