Легенда «Реала» может возглавить «Байер» после ухода тен Хага

Легенда «Реала» может возглавить «Байер» после ухода тен Хага
Комментарии

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Гонсалес, который ранее был главным тренером молодёжной команды «сливочных», может возглавить леверкузенский «Байер». Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, испанец попал в шорт-лист возможных тренеров у руководства леверкузенского клуба.

Помимо Гонсалеса, в список кандидатов входят ещё два специалиста: главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич и экс-тренер «Лейпцига» Марко Розе.

Напомним, ранее стало известно, что нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавивший «Байер» в мае текущего года был уволен из клуба после двух туров Бундеслиги.

