Роман Зобнин рассказал о цели игроков «Спартака» в текущем сезоне

Роман Зобнин рассказал о цели игроков «Спартака» в текущем сезоне
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о перспективах красно-белых на трофей в сезоне-2025/2026.

— Есть ли уверенность, что в этом сезоне «Спартаку» удастся завоевать титул? Кубок? Или чемпионство в РПЛ?
— Ради этого мы и работаем. Заглядывать так далеко не хочется, да и неправильно это. Мы все тренируемся и каждый день стараемся становиться лучше. Цель у нас общая — побеждать всегда и вернуть «Спартак» на вершину. Поэтому, конечно, уверенность есть. Мы же не будем отказываться от чемпионства! Этого хотят все в клубе. Об этом лишний раз говорить даже не стоит, — приводит слова Зобнина Legalbet.

После семи сыгранных туров Мир Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» занимает в турнирной таблице шестое место, набрав 11 очков в семи матчах. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков, на столько же команда главного тренера Деяна Станковича опережает находящийся в зоне стыковых матчей «Акрон».

В Фонбет Кубке России «Спартак» с семью очками в трёх матчах занимает второе место в группе с махачкалинским «Динамо», «Пари НН» и «Ростовом».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Роман Зобнин — о рестарте РПЛ и новичках «Спартака»

Гендиректор «Спартака» ответил, планирует ли клуб продлевать контракт с Зобниным
